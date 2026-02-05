Бухгалтер из Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в хищении средств компании на сумму почти 4 миллиона рублей
- 19:15 5 февраля
- Инесса Богатая
Прокуратура Республики Коми завершила расследование. Ведомство направило в суд дело 51-летней жительницы Сыктывкара, подозреваемой в присвоении крупной суммы денег у своего работодателя. Ей инкриминируют хищение имущества, совершённое в особо крупном размере.
Следствие установило, что с 2020 по 2024 год обвиняемая, работая бухгалтером в транспортной компании, систематически переводила деньги фирмы сторонней организации под видом оплаты ремонтных работ автомобилей. Однако, как выяснилось, эти услуги фактически не оказывались. Похищенные средства возвращались злоумышленнице, которая тратила их по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, нанесённого предприятию, превысила 3,8 миллиона рублей.
Обвиняемая частично признала свою вину. Предприниматель, пострадавший от действий недобросовестного сотрудника, подал иск с требованием возместить причинённый ущерб. В целях обеспечения иска наложен арест на земельный участок, принадлежащий обвиняемой, а также на автомобиль её гражданского мужа.
Материалы дела переданы для рассмотрения в Сыктывкарский городской суд. Расследование проводилось следственной частью СУ МВД по Республике Коми.
Напомним, ранее сообщалось, что Коми УФАС рассмотрело 87 дел о задержках выплат по госконтрактам за 2025-2026 годы.