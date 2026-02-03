Логотип новостного портала Прогород
В Коми из-за нарушений выдворили 65 иностранцев на родину

В Коми из-за нарушений выдворили 65 иностранцев на родину Фото УФССП по Коми

УФССП сообщил о выдворении группы мигрантов, прибывших из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также из Афганистана и Египта. Причиной депортации стали зафиксированные случаи нарушения миграционного законодательства на территории региона. Помимо штрафных санкций, суд постановил выдворить нарушителей за пределы Российской Федерации.

Реализация решения поручена судебным приставам спецподразделения УФССП России по Республике Коми. В их обязанности входила транспортировка иностранцев из Центра временного содержания, расположенного в Ухте, до пунктов пограничного контроля в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в Пулково (Санкт-Петербург).

В течение прошлого года судебные приставы Коми в обычном порядке обеспечили возвращение на родину 65 мигрантов. Среди них были две женщины, являющиеся гражданками Таджикистана и Узбекистана. Самым возрастным депортированным оказался мужчина 1965 года рождения, возвращенный в Армению, а самым молодым – гражданин Узбекистана 2006 года рождения.

Стоит отметить, что всем выдворенным иностранным гражданам установлен запрет на въезд в Россию сроком на пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми полиция поймала рецидивиста, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

