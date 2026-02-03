В Коми из-за нарушений выдворили 65 иностранцев на родину

УФССП сообщил о выдворении группы мигрантов, прибывших из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также из Афганистана и Египта. Причиной депортации стали зафиксированные случаи нарушения миграционного законодательства на территории региона. Помимо штрафных санкций, суд постановил выдворить нарушителей за пределы Российской Федерации.

Реализация решения поручена судебным приставам спецподразделения УФССП России по Республике Коми. В их обязанности входила транспортировка иностранцев из Центра временного содержания, расположенного в Ухте, до пунктов пограничного контроля в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в Пулково (Санкт-Петербург).