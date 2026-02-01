В Сыктывкаре с аншлагом прошел юбилейный концерт казачьего ансамбля "Вольница"

В Сыктывкаре состоялось яркое событие в культурной жизни города. Народный ансамбль казачьей песни "Вольница" отпраздновал свой юбилей большим праздничным концертом под названием "Золотой фонд". Мероприятие, прошедшее при полном аншлаге, собрало поклонников и стало настоящим подарком для всех ценителей народного искусства.

Как сообщает пресс-служба управления культуры администрации города, концертная программа позволила зрителям полностью погрузиться в уникальную атмосферу творчества. Публика смогла оценить всю палитру эмоций – от удали и энергетики до глубокой лирики. Прозвучали как давно полюбившиеся слушателям композиции, так и две совершенно новые, представленные впервые.

Программа вечера была насыщена яркими и запоминающимися моментами. Одним из них стал необычный интерактив с залом – выбор гулебного атамана непосредственно из числа зрителей. Трогательным событием стала премьера лирической песни, положенной на стихотворение Ивана Сурикова "Снег да снег кругом". Настоящим сюрпризом для артистов и публики стало появление на сцене бывшего участника коллектива Намика Бабаева.

Ярким украшением концерта стало совместное выступление с другим известным коллективом – народным ансамблем танца "Цветы Севера". Их зажигательный дуэт "Курочка" и новая совместная композиция "Топотуха" вызвали бурю аплодисментов. Отдельную часть программы заняли поздравления от народного поэта Коми Надежды Мирошниченко и теплые воспоминания ветеранов ансамбля.

Торжественная часть мероприятия включала вручение коллективу и его участникам почетных наград и благодарностей от различных органов власти. Среди награждающих были Государственный Совет Республики Коми, Министерство национальной политики региона, администрация Эжвинского района и городское управление культуры. Апофеозом праздника стало финальное исполнение легендарной песни "Ехал казак с Дона", после которого весь зал громогласно и единодушно прокричал традиционное казачье "Любо!".

В своей благодарственной речи организаторы отметили титанический труд бессменного руководителя коллектива Станислава Юрченко, всех артистов и музыкантов, пожелав ансамблю долгих десятилетий творческого пути и новых шедевров в его золотую копилку.

