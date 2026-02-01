Мотивация по-сыктывкарски: как родители стимулируют успеваемость детей

Фото из архива Pro Города

Самым популярным способом оказалась устная похвала: 30% родителей обходятся без материальных поощрений, вдохновляя своих чад исключительно добрым словом. Родители школьников города рассказали о своих методах мотивации детей в опросе, проведенном SuperJob. После похвалы, на втором месте по популярности, идут поездки в развлекательные места (25%), а на третьем – исполнение желаний ребенка (21%). Реже используют подарки (18%), разрешение на компьютерные игры или просмотр ТВ (15%), деньги или сладости (12%). Не поощряют школьников совсем, даже словесно, 6% родителей.

Интересно, что подходы матерей и отцов к мотивации различаются. Как пишет Комиинформ, женщины чаще ограничиваются устной похвалой, а мужчины – денежным поощрением и подарками. При этом среди отцов больше тех, кто вообще не поощряет детей.

Прямая плата за хорошие отметки – редкая практика. Только 8% родителей дают деньги школьнику за каждую хорошую оценку, и еще 3% – только за пятерки. Отцы в два раза чаще, чем матери, практикуют финансовое поощрение за положительные отметки. Таким образом, мотивация рублем присутствует примерно в каждой девятой семье Сыктывкара.