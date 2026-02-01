За сутки в Сыктывкаре сгорели дача и частный дом

Фото МЧС по Коми

В Коми за последние 24 часа произошло пять пожаров в трех муниципалитетах. Обошлось без пострадавших. 31 января зарегистрировали два возгорания в Усинске. Там горели металлические балки. В Ухте сотрудники МЧС тушили огонь в квартире на улице Гагарина в пгт. Водный.

В Сыктывкаре за сутки произошло два пожара. Один зарегистрировали в частном доме в Краснозатонском. Причиной стала неисправная техника. Второе возгорание в СНТ "Эжва" 1 февраля. Из-за нарушений использования печи загорелась дача.

Во всех случаях возгорания были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет. Наиболее вероятные причины пожаров: неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации печи. К ликвидации привлекались от 3 до 12 огнеборцев и от 1 до 4 единиц техники в каждом инциденте. Об этом информирует МЧС Коми.