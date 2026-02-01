Сыктывкарские спортсмены лидируют на чемпионате по плаванью в Коми и представят регион в Калининграде

В столице Коми завершились престижные соревнования по плаванию, собравшие около 280 спортсменов из разных городов республики. В течение четырех дней пловцы соревновались в бассейне "Орбита", показывая свои лучшие результаты.

В чемпионате Республики Коми в командном зачете безоговорочную победу одержали сыктывкарцы, оставив позади сборные Воркуты и Ухты. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.