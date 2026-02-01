Сыктывкарские спортсмены лидируют на чемпионате по плаванью в Коми и представят регион в Калининграде
- 17:30 1 февраля
- Анастасия Амелькина
В столице Коми завершились престижные соревнования по плаванию, собравшие около 280 спортсменов из разных городов республики. В течение четырех дней пловцы соревновались в бассейне "Орбита", показывая свои лучшие результаты.
В чемпионате Республики Коми в командном зачете безоговорочную победу одержали сыктывкарцы, оставив позади сборные Воркуты и Ухты. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
В первенстве Коми среди юношей и девушек 14-15 лет команда Сыктывкара также заняла первое место, закрепив лидерство в республике. Воркута стала второй, а Ухта – третьей.
Юниоры и юниорки 16-18 лет из Сыктывкара продолжили победную серию, завоевав золото в своей возрастной категории. Ухтинская сборная заняла второе место, а воркутинские пловцы – третье.
Благодаря этим успехам сыктывкарские спортсмены получили право представлять Коми на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО), которые пройдут в Калининграде с 18 по 21 марта.
