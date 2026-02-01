В Коми заготовили 226 тонн оленины: мясо отправится в регионы и столичные города
- 16:30 1 февраля
- Анастасия Амелькина
В республике завершился забой оленей в ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная». Несмотря на суровые условия Крайнего Севера, удалось заготовить 6938 туш, что превышает запланированные объемы.
Более тысячи туш поступило от частных оленеводов. Предприятие делает ставку на полный цикл переработки, включая производство мясных консервов. Общий вес заготовленной продукции составил 226 тонн.
Основной объем оленины будет реализован в Коми, в том числе поставлен в бюджетные учреждения. Небольшие партии отправят в Москву и Санкт-Петербург, чтобы жители крупных городов могли попробовать экологически чистое северное мясо.
В Коми оленеводством занимаются несколько крупных организаций, обеспечивая регион ценным диетическим продуктом. Об этом пишет "БНК".
Ранее мы писали о том, что школьники Сыктывкара ближе познакомятся с культурой благодаря "Пушкинской карте".