Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми заготовили 226 тонн оленины: мясо отправится в регионы и столичные города

В Коми заготовили 226 тонн оленины: мясо отправится в регионы и столичные городаФото из архива Pro Города

В республике завершился забой оленей в ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная». Несмотря на суровые условия Крайнего Севера, удалось заготовить 6938 туш, что превышает запланированные объемы.

Более тысячи туш поступило от частных оленеводов. Предприятие делает ставку на полный цикл переработки, включая производство мясных консервов. Общий вес заготовленной продукции составил 226 тонн.

Основной объем оленины будет реализован в Коми, в том числе поставлен в бюджетные учреждения. Небольшие партии отправят в Москву и Санкт-Петербург, чтобы жители крупных городов могли попробовать экологически чистое северное мясо.

В Коми оленеводством занимаются несколько крупных организаций, обеспечивая регион ценным диетическим продуктом. Об этом пишет "БНК".

Ранее мы писали о том, что школьники Сыктывкара ближе познакомятся с культурой благодаря "Пушкинской карте".

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+