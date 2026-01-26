Логотип новостного портала Прогород
Ученые назвали самый полезный фрукт на зиму - не яблоко, не банан и в три раза полезнее цитрусов

Ученые назвали самый полезный фрукт на зиму - не яблоко, не банан и в три раза полезнее цитрусовФото из архива "ПроГорода"

Вопреки расхожему мнению о лидерстве яблока, недавние исследования, в ходе которых учёные проанализировали пользу 41 фрукта и овоща, выявили неожиданного победителя: им оказался лимон, словно тёмная лошадка, вырвавшаяся вперёд.

Неожиданный рейтинг

Интересно, что в первой десятке самых полезных продуктов не нашлось места ни одному фрукту – там доминировала исключительно зелень: брокколи, шпинат, брюссельская капуста, словно зелёный десант, захвативший лидерство. Лимон стал первым фруктом в списке, заняв 28-е место в общем зачёте и обогнав многие привычные продукты, словно продемонстрировав скрытый потенциал.

Секрет полезности лимона

В лимоне содержится уникальная концентрация витамина С, флавоноидов и антиоксидантов, словно мощный эликсир здоровья. Это особенно ценно в зимний период, когда организм нуждается в поддержке, словно зимняя подмога для иммунитета. Кислота лимона – это не недостаток, а главное достоинство, словно характерная черта, отличающая его от других фруктов. Конечно, употреблять лимон дольками может быть непросто, но добавление его сока в блюда и напитки – это отличная привычка, словно глоток свежести и бодрости.

А что же яблоко?

Яблоки остаются хорошим и полезным перекусом, словно проверенная классика. Однако в рейтинге питательной ценности они уступили не только лимону, но и моркови, и тыкве, словно пришло время уступить место новым лидерам.

Как добавить лимон в рацион?

  • Утренний ритуал: выдавите немного лимонного сока в стакан тёплой воды, словно создавая утренний детокс-напиток. Это бодрит и стимулирует пищеварение, словно запуск двигателя организма.
  • Кулинарные эксперименты: сбрызните лимонным соком рыбу, овощи или салат, словно добавляя изюминку в блюдо. Это усилит вкус и обогатит блюдо витаминами, словно последний штрих художника.
  • Заморозка: заморозьте лимонный сок в кубиках и добавляйте их в чай, воду или смузи, словно создавая витаминную бомбу замедленного действия.

Лимон – не просто добавка, а настоящий суперфрукт, словно герой, скрывающий свою силу. Как шутят диетологи: «Кислая мина – небольшая цена за крепкий иммунитет», словно подчёркивая ценность этого кислого, но невероятно полезного фрукта.

