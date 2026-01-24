Белый сахар беру тот, в котором меньше золы и он более сладкий — разница - в одном слове на упаковке

Белоснежный рафинад для утреннего чая – гость в моем доме нечастый. Чайные церемонии у нас проходят под девизом "сладость – внутри", а если и добавляется что-то, то кусочек коричневого тростникового сахара, словно солнечный луч в хмурый день.

Привыкли думать, что в пачке сахара – только сахар? Как бы не так! Туда, словно незваные гости, могут проникнуть подсластители (зачем – вопрос открытый!), антислеживающие агенты (чтобы сахар не грустил в одиночестве, слипаясь в комки), зола и даже механические примеси, вроде песчинок с дальних берегов. И все это, к удивлению, считается вполне допустимым.

Но вот в выпечке и заготовках без сахара никуда. Да и мой новоиспеченный друг – чайный гриб – то и дело просит ложечку-другую сладкого угощения.

Раньше я думала: сахар он и есть сахар. И брала самый дешевый, по акции, словно хватала жар-птицу удачи за хвост. Но в последнее время производители словно сговорились, подсовывая под видом сахара какую-то непонятную субстанцию: серую, слежавшуюся и совсем не радующую глаз.

Сердце кровью обливается, когда приходится платить за этот безликий комок, лишенный былой сладости!

О том, что сахар нынче не тот, что прежде, судачат даже вепсские бабушки, хранительницы древних рецептов. Есть у бабаевских вепссов такое блюдо – пиргы, вовсе не пирог, а именно пиргы, с ударением на первом слоге. В начинку этой выпечки кладут толокно или ложечку сахара. Раньше сахар в начинке таял, превращаясь в тягучий сироп, а сейчас – скрипит на зубах, словно снег под ногами, и отказывается плавиться даже при самых высоких температурах.

В общем, решила я разобраться в этом щекотливом вопросе, и вот что удалось накопать. Сегодня стандартом качества белого сахара является ГОСТ 33222-2015 "Сахар белый. Технические условия".

Виды белого сахара, в зависимости от сырья:

свекловичный. Поля с сахарной свеклой – словно белоснежные скатерти, расстеленные на земле.

из тростникового сахара-сырца. Тростниковые плантации – зеленые волны, колышущиеся под тропическим солнцем.

По способу производства белый сахар бывает:

кристаллический. Словно россыпь драгоценных камней, переливающихся в лучах света.

кусковой. Аккуратные кубики, словно конструктор для сладких грез.

сахарная пудра. Нежная, как прикосновение ангельского крыла.

В зависимости от показателей качества продукт подразделяется на четыре категории: экстра, ТС1, ТС2, ТС3.

ТС – это товарный сорт, словно звание в сахарной иерархии. Цифра же определяет товарную категорию, раскрывая секреты качества. Сахар категории "экстра" разительно отличается от своих собратьев более низкого ранга: он и белее (для ТС3 допускается легкий желтоватый оттенок, словно намек на осеннюю листву), и ароматнее (сахар ТС3 может источать слабый запах мелассы, словно воспоминание о тропических плантациях).

Меласса – кормовая патока, побочный продукт сахарного производства, ее используют в качестве лакомства для скота, поскольку для человеческого вкуса она не слишком привлекательна.

Задумывались ли вы, почему не весь сахар кажется одинаково сладким? Ответ кроется в массовой доле сахарозы в составе. Сахар "экстра" – это кладезь сахарозы, ее содержание достигает 99,8%. В белом сахаре категорий ТС1 и ТС2 сахарозы чуть меньше – не менее 99,70%. А вот в ТС3 ее всего 99,5%. Оставшиеся доли процента – это та самая зола, меласса и механические примеси, словно случайные попутчики в сахарном путешествии.

Именно поэтому я всегда ищу на упаковке заветное слово "Экстра" и беру только его. Он и кристально чист, и белоснежен, и удивительно сладок.

А вот от сахарной пудры я стараюсь держаться подальше. В ее состав часто добавляют антислеживающие агенты, чтобы предотвратить образование комков. По ГОСТ допускаются отдельно или в комбинации: крахмал кукурузный, трикальцийфосфат, карбонат магния, двуокись кремния, силикат кальция, трисиликат магния. Зачем покупать продукт с этими непрошеными гостями, если пудру можно приготовить самостоятельно за считанные секунды? Просто перемалываем обычный сахар в кофемолке, и вуаля – пудра готова! Кстати, если под рукой нет кофемолки, не беда, – я заворачивала сахар в чистую ткань и стучала по нему деревянной колотушкой-давилкой для пюре. Дешево, сердито и эффективно!

Существует ли разница между белым сахаром из сахарной свеклы и сахарного тростника?

Строго говоря – нет. Отличить свекольный сахар от тростникового, прошедшего максимальную очистку, невозможно: ни по вкусу, ни по цвету. Это под силу лишь лабораторным исследованиям, и то не всегда. Да и зачем? И тот, и другой состоят на 99,7-99,9% из сахарозы, то есть практически идентичны, словно близнецы-братья.

Коричневый тростниковый сахар, который я иногда добавляю в чай и десерты, – это нерафинированный сахар, сохранивший в себе частичку природы. Это сахар из тростника, не подвергавшийся отбеливанию и очистке. Он более полезен, чем белый, но и стоит дороже, словно редкий бриллиант. При выборе коричневого сахара стоит проявлять бдительность. Если на упаковке красуется надпись "сахар коричневый рафинированный", то перед вами – замаскированный обычный рафинад, подкрашенный и ароматизированный для создания иллюзии натуральности.

По калорийности нерафинированный тростниковый сахар практически не отличается от белого рафинированного. Но, благодаря отсутствию обработки, он богат полезными минеральными веществами, словно сундук с сокровищами, которые так необходимы нашему организму. Производят его исключительно из тростника, словно следуя вековым традициям.

Возникает закономерный вопрос: можно ли создать коричневый сахар из сахарной свеклы? Теоретически – да, но результат будет плачевным: свекольный сахар-сырец практически несъедобен – неприятно пахнет и оставляет отвратительное послевкусие.

