Жительница Сыктывкара потеряла более 1,7 миллиона рублей, доверившись "биржевому" племяннику из соцсети
- 11:45 23 января
- Инесса Богатая
В полицию обратилась 40-летняя горожанка, ставшая жертвой мошенников в интернете. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, женщина познакомилась в соцсети с мужчиной, который убедил её во вложения в прибыльные инвестиции.
Новый знакомый рассказал о племяннике, успешно торгующем на бирже, и предложил сыктывкарке присоединиться к выгодному делу. Для этого ей предоставили ссылку на фальшивую торговую платформу, где под руководством куратора она совершила первый перевод на сумму 21 тысяча рублей.
В дальнейшем, злоумышленники убедили её внести более крупные суммы для увеличения прибыли. В течение двух недель обманным путем женщина перевела преступникам свыше 1, 7 миллиона рублей, используя как личные накопления, так и заемные средства. Когда попытки вывести "заработок" оказались безуспешными, а аккаунт заблокировали под предлогом привлечения "доверенного лица" для разблокировки, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведётся следствие.
Напомним, ранее сообщалось, о ДТП в Ухте.