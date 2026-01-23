Жительница Сыктывкара потеряла более 1,7 миллиона рублей, доверившись "биржевому" племяннику из соцсети

В полицию обратилась 40-летняя горожанка, ставшая жертвой мошенников в интернете. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, женщина познакомилась в соцсети с мужчиной, который убедил её во вложения в прибыльные инвестиции.

Новый знакомый рассказал о племяннике, успешно торгующем на бирже, и предложил сыктывкарке присоединиться к выгодному делу. Для этого ей предоставили ссылку на фальшивую торговую платформу, где под руководством куратора она совершила первый перевод на сумму 21 тысяча рублей.