Сыктывкарец впал в кому после двойного ДТП на Октябрьском проспекте

Фото УГИБДД по Коми

Вечерняя авария в центре города закончилось травмами для трех человек. Вчера, 17 января, около 19:15 на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Водитель Renault Logan 2002 года рождения, двигаясь по проспекту, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Estima. От удара "Рено" отбросило на ехавший следом Peugeot. После столкновения "Пежо" наехал на снежный отвал.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель Renault Logan находится в коме с тяжёлой черепно-мозговой травмой и множественными переломами лица. Находившийся за рулем Toyota Estima мужчина 1992 года рождения получил предварительный диагноз "закрытый перелом ребер", от госпитализации отказался. Пассажир японского авто госпитализирован с переломом ребра, пневмотораксом и ушибом бедра.

По данным Госавтоинспекции, управлявший Renault Logan молодой человек имеет стаж вождения с 2020 года. Обстоятельства ДТП выясняются. В целом за минувший день в Республике Коми произошло 10 ДТП, в которых три человека получили травмы.