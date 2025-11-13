«Умри, моя любовь»: всероссийская премьера завораживающего романтического триллера с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс
- 14:00 13 ноября
- AnnaAnna
22 ноября Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру одного из самых важных фильмов года — чувственный и будоражащий романтический триллер «Умри моя любовь» 18+ от продюсера Мартина Скорсезе, режиссера Линн Рэмси и создателей фильмов «Субстанция» 18+ и «Ла-ла ленд» 18+.
Любимцы публики — обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс и звезда Голливуда Роберт Паттинсон — воплощают здесь одну из самых магнетических экранных пар в истории кино. Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм был номинирован на главную награду.
Молодая пара переезжает из Нью-Йорка в глушь, чтобы посвятить себя друг другу. Постепенно их счастливая и беззаботная жизнь оборачивается кошмаром.
«В центре этой истории — многообразие оттенков любви и то, как она способна меняться со временем. Мне хотелось отобразить разные грани любви — заземленную, человеческую, безудержную и смешную порой, запечатлевая мгновения, которые кажутся незначительными, но именно они по-настоящему важны. Этот фильм — для всех, кто когда-либо был в отношениях: в этой уязвимости соединены и боль и красота», подчеркивает режиссер фильма Линн Рэмси.
Реклама АО «СИНЕМА ПАРК»
ИНН: 7705353706 2Vfnxy51VxU