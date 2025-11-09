Вандалы разбили стеклянную остановку на улице Савина в Сыктывкаре
- 08:45 9 ноября
- Настя Соловьёва
Неизвестные лица повредили один из городских павильонов для пассажиров. Инцидент произошел на остановке “Скала”, где злоумышленники разбили стеклянную стену. О случившемся проинформировало муниципальное предприятие “Дорожное хозяйство”.
По данным учреждения, на улице Савина повредили боковой элемент остановочного комплекса. Сотрудники предприятия зафиксировали последствия и передали материалы в полицию для установления виновных.
Подчеркивается, что подобные действия влекут за собой материальный ущерб, а все расходы на восстановление инфраструктуры будут взысканы с нарушителей. Коммунальные службы ожидают решения правоохранительных органов, чтобы приступить к ремонтным работам.
