Вандалы разбили стеклянную остановку на улице Савина в Сыктывкаре

Неизвестные лица повредили один из городских павильонов для пассажиров. Инцидент произошел на остановке “Скала”, где злоумышленники разбили стеклянную стену. О случившемся проинформировало муниципальное предприятие “Дорожное хозяйство”.

По данным учреждения, на улице Савина повредили боковой элемент остановочного комплекса. Сотрудники предприятия зафиксировали последствия и передали материалы в полицию для установления виновных.