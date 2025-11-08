В Коми за сутки произошло три бытовых пожара
- 01:00 9 ноября
- Настя Соловьёва
Огнеборцы региона оперативно ликвидировали три возгорания в частных строениях. Инциденты произошли в Инте, Сыктывкаре и деревне Граддор Сыктывдинского района. В результате происшествий никто не пострадал.
В Инте на улице Угольной полностью сгорела хозяйственная постройка площадью 35 квадратных метров. Для тушения привлекались 9 сотрудников МЧС России и 3 единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной послужило нарушение правил эксплуатации печного отопления.
В деревне Граддор Сыктывдинского района огонь уничтожил баню на 20 квадратных метрах. Ликвидацией возгорания занимались 6 пожарных и 2 автомобиля. Расследование показало, что и здесь причиной стало несоблюдение требований безопасности при использовании печи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В Сыктывкаре на территории садового товарищества “Мотор” произошел пожар в дачном доме. Огнем повреждено 30 квадратных метров строения. Для локализации потребовались усилия 14 огнеборцев и 4 единицы техники. Предполагаемой причиной названа неисправность электрооборудования.
Все возгорания оперативно локализовали, они не распространились на соседние объекты. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в отопительный сезон.
