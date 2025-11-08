В Коми за сутки произошло три бытовых пожара

Огнеборцы региона оперативно ликвидировали три возгорания в частных строениях. Инциденты произошли в Инте, Сыктывкаре и деревне Граддор Сыктывдинского района. В результате происшествий никто не пострадал.

В Инте на улице Угольной полностью сгорела хозяйственная постройка площадью 35 квадратных метров. Для тушения привлекались 9 сотрудников МЧС России и 3 единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной послужило нарушение правил эксплуатации печного отопления.