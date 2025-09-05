Закинул ложку соли в унитаз, а на утро он чистейший: Проверяю советы от горничной

Как правильно чистить унитаз (а вы точно знали?):

Жена подсмотрела в блоге горничной, как очистить унитаз до блеска за одну ночь: просто бросить ложку соли, и утром он будет сиять. Звучит как сказка, но жена решила проверить. А я, в свою очередь, расскажу, как чистить унитаз правильно, по науке, и поделюсь другими полезными советами, где соль – верный помощник в уборке.

Большинство просто заливают "утенка" и ершиком елозят. Но это неправильно! Хлорка и другие чистящие средства не убивают микробы мгновенно. У каждого средства есть время экспозиции – от 20 до 30 минут.

Смываем все лишнее. Наносим дезинфицирующее средство внутри и снаружи. Внутри – растираем ершиком, снаружи – тряпкой или губкой. В сток – тоже средство, разбавленное водой (полстакана средства на стакан воды). Ждем 20-30 минут, пока средство работает. Снова обрабатываем унитаз ершиком, смывая всё водой. Снаружи протираем чистой губкой и вытираем насухо. Радуемся чистоте и своей осведомленности!

Эти правила не избыточны. Микробы устойчивы даже к сильным средствам, поэтому к уборке нужно подходить ответственно.

1 ложка соли против грязи: миф или реальность? Проверяем совет горничной:

Современные чистящие средства эффективны, но не всегда безопасны. Пары вызывают аллергию, дерматиты и кишечные расстройства. Порошки засоряют легкие не хуже цементной пыли.

Поэтому стоит чаще использовать народные средства – микробы к ним не привыкают!

Рецепт с солью показался мне сомнительным: как обычная соль отчистит известковый налет и пятна, которые не берет даже хлорка? Оказалось, что может!

Насыпаем соль на внутренние стенки унитаза, можно слегка потереть ершиком. Бросаем ложку соли прямо в "колено", где стоит вода. Оставляем на несколько часов или на ночь. Идеально – уходя на работу или ложась спать.

Утром чистим унитаз как обычно. Соль уничтожает гнилостные микробы, вызывающие неприятный запах, и растворяет известковый налет от жесткой воды. Даже застарелые "дорожки" от бегущей струйки воды со временем исчезнут.

Соль – безопасное и дешевое средство, особенно если в доме дети, аллергики или пожилые люди.

Мне способ с солью понравился! Будем использовать постоянно, поддерживая чистоту каждый день. А хлорку можно оставить для более редких "генеральных уборок".

5 способов применения соли для генеральной уборки всего дома:

Соленая вода (полстакана соли на ведро воды) отлично отмывает жирные пятна на полу. Не забудьте потом протереть поверхность обычной водой. Соль чистит подошву утюга. Насыпьте тонкий слой мелкой соли на вощеную бумагу и прогладьте горячим утюгом. Если уронили сырое яйцо на ткань, посыпьте пятно солью. Через 5 минут соль впитает яйцо, и пятен не останется. Соль дезинфицирует деревянные разделочные доски. Вымойте доску, посыпьте влажную поверхность солью, оставьте на 20 минут, затем смахните соль и протрите доску насухо. Соль чистит чайник от налета. Засыпьте в чайник колотый лед и 3 ложки соли, оставьте на 1-2 часа. Налет отчистится сам собой.

А еще соль отпугивает муравьев! Рассыпьте соль там, где они бегают, и они уйдут.

И если добавить стакан соли в стиральную машину при стирке белой одежды, она станет еще белее! Соль хорошо растворяет пятна и помогает отбеливать ткань.

Соль – не только кулинарный ингредиент, но и универсальный помощник по хозяйству! Попробуйте эти советы, и уборка станет проще и безопаснее.

Источник: Мастер-Ок

Читайте также: