Закинул ложку соли в унитаз, а на утро он чистейший: Проверяю советы от горничной

Жена подсмотрела в блоге горничной, как очистить унитаз до блеска за одну ночь: просто бросить ложку соли, и утром он будет сиять. Звучит как сказка, но жена решила проверить. А я, в свою очередь, расскажу, как чистить унитаз правильно, по науке, и поделюсь другими полезными советами, где соль – верный помощник в уборке.
Как правильно чистить унитаз (а вы точно знали?):
Большинство просто заливают "утенка" и ершиком елозят. Но это неправильно! Хлорка и другие чистящие средства не убивают микробы мгновенно. У каждого средства есть время экспозиции – от 20 до 30 минут.
Вот как чистят профессионалы:
- Смываем все лишнее.
- Наносим дезинфицирующее средство внутри и снаружи. Внутри – растираем ершиком, снаружи – тряпкой или губкой. В сток – тоже средство, разбавленное водой (полстакана средства на стакан воды).
- Ждем 20-30 минут, пока средство работает.
- Снова обрабатываем унитаз ершиком, смывая всё водой. Снаружи протираем чистой губкой и вытираем насухо.
- Радуемся чистоте и своей осведомленности!
Эти правила не избыточны. Микробы устойчивы даже к сильным средствам, поэтому к уборке нужно подходить ответственно.
1 ложка соли против грязи: миф или реальность? Проверяем совет горничной:
Современные чистящие средства эффективны, но не всегда безопасны. Пары вызывают аллергию, дерматиты и кишечные расстройства. Порошки засоряют легкие не хуже цементной пыли.
Поэтому стоит чаще использовать народные средства – микробы к ним не привыкают!
Рецепт с солью показался мне сомнительным: как обычная соль отчистит известковый налет и пятна, которые не берет даже хлорка? Оказалось, что может!
- Насыпаем соль на внутренние стенки унитаза, можно слегка потереть ершиком.
- Бросаем ложку соли прямо в "колено", где стоит вода.
- Оставляем на несколько часов или на ночь. Идеально – уходя на работу или ложась спать.
Утром чистим унитаз как обычно. Соль уничтожает гнилостные микробы, вызывающие неприятный запах, и растворяет известковый налет от жесткой воды. Даже застарелые "дорожки" от бегущей струйки воды со временем исчезнут.
Соль – безопасное и дешевое средство, особенно если в доме дети, аллергики или пожилые люди.
Мне способ с солью понравился! Будем использовать постоянно, поддерживая чистоту каждый день. А хлорку можно оставить для более редких "генеральных уборок".
5 способов применения соли для генеральной уборки всего дома:
- Соленая вода (полстакана соли на ведро воды) отлично отмывает жирные пятна на полу. Не забудьте потом протереть поверхность обычной водой.
- Соль чистит подошву утюга. Насыпьте тонкий слой мелкой соли на вощеную бумагу и прогладьте горячим утюгом.
- Если уронили сырое яйцо на ткань, посыпьте пятно солью. Через 5 минут соль впитает яйцо, и пятен не останется.
- Соль дезинфицирует деревянные разделочные доски. Вымойте доску, посыпьте влажную поверхность солью, оставьте на 20 минут, затем смахните соль и протрите доску насухо.
- Соль чистит чайник от налета. Засыпьте в чайник колотый лед и 3 ложки соли, оставьте на 1-2 часа. Налет отчистится сам собой.
А еще соль отпугивает муравьев! Рассыпьте соль там, где они бегают, и они уйдут.
И если добавить стакан соли в стиральную машину при стирке белой одежды, она станет еще белее! Соль хорошо растворяет пятна и помогает отбеливать ткань.
Соль – не только кулинарный ингредиент, но и универсальный помощник по хозяйству! Попробуйте эти советы, и уборка станет проще и безопаснее.
