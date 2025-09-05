Товары известных брендов в Светофоре: Насколько дешевле они здесь? Сходил и сравнил цены с другими магазинами

Уже два года я пишу о покупках в Светофоре, и вижу, что тема экономии многим интересна. Но так ли выгодно ездить в этот дискаунтер? Некоторые считают, что там продаются только незнакомые бренды. Я с этим не согласен! В Светофоре можно найти массу известных товаров, тех самых, что стоят и на полках Пятерочки, Магнита и Ашана.

Чтобы проверить, насколько оправдана поездка в Светофор ради экономии, я сравнил цены на одни и те же товары в разных магазинах. Результаты – в формате сравнения. Смотрите, что получилось!