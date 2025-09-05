Товары известных брендов в Светофоре: Насколько дешевле они здесь? Сходил и сравнил цены с другими магазинами

Логотип новостного портала Прогород
Товары известных брендов в Светофоре: Насколько дешевле они здесь? Сходил и сравнил цены с другими магазинамиФото из архива редакции

Уже два года я пишу о покупках в Светофоре, и вижу, что тема экономии многим интересна. Но так ли выгодно ездить в этот дискаунтер? Некоторые считают, что там продаются только незнакомые бренды. Я с этим не согласен! В Светофоре можно найти массу известных товаров, тех самых, что стоят и на полках Пятерочки, Магнита и Ашана.

Чтобы проверить, насколько оправдана поездка в Светофор ради экономии, я сравнил цены на одни и те же товары в разных магазинах. Результаты – в формате сравнения. Смотрите, что получилось!

Продукты для Детей и Взрослых:

  • Детское Пюре "Фрутоняня":

  • В стекле (250 гр): Светофор – 35.50 руб. Сравните сами, насколько выгоднее!
  • Со злаками (130 грамм, мягкая упаковка): Светофор – 32.70 руб.

  • Овсяная Кашка "Хайнц" с Молоком и Персиком (300 грамм): Светофор – 87.30 руб.

  • Кетчуп "Рикко" (940 грамм): Светофор – 80.70 руб. В Ашане почти в 2 раза дороже!

  • Соус Чесночный "Рикко" (210 грамм): Светофор – 20.90 руб.

  • Кофе "Чёрная карта" (190 грамм): Светофор – 222.30 руб. Разница в сравнении с другими магазинами колоссальная!

  • Рис Круглозерный "Увелка" (8 пакетиков по 80 грамм): Светофор – 47 рублей.

  • Картофельное Пюре "Биг Ланч": Светофор – 21.80 руб.

  • Икра "Балтийский берег" (имитация): Светофор – 51.70 руб. По акции в Магните сейчас чуть дешевле.

  • Колбаса "Краковская традиционная" от Черкизово (400 гр): Светофор – 80.10 руб.

  • Ливерная "Атяшево" (500 грамм): Светофор – 39.60 руб. В Магните оказалась дешевле!

  • Сухарики "Кириешки" (200 грамм): Светофор – 30.30 руб.

    • Бытовая Химия - Экономим на чистоте!

    • Чистящее Средство "Sorti" (400 грамм): Светофор – 19.40 руб.

    • Средство для Мытья Посуды "AOS" (1 литр): Светофор – 69.70 руб. В других магазинах даже по акции цена выше!

    • Мыло "Duru" (лаванда и роза, 4 штуки): Светофор – 44.50 руб. В Магнит Косметик дороже.

    • Средство для Женской Гигиены (20 штук): Светофор – 91.40 руб. По цене, за которую в других магазинах можно купить только 10 штук!

    • Шампунь "Тимотей": Светофор – 65.50 руб.

    • Шампунь "Shamtu" (650 мл): Светофор – 108.90 руб.

    • Крем для Бритья "Arko Sensitive" (400 мл): Светофор – 99.90 руб. Цена как за 200 мл в других магазинах!

    • Зубная Паста "Lacalut basic" (60 грамм): Светофор – 63.50 руб.

    • Чистящее Средство "Domestos" (2 литра): Светофор (набор 2 шт) – 159.00 руб. По акции в Магнит Косметик цена такая же.

    Вывод: Стоит ли ехать в Светофор?

    Светофор, безусловно, предлагает более низкие цены на ряд товаров известных брендов. Для тех, кто стремится к экономии, поездка в этот магазин (примерно раз в месяц) может быть оправданной. Однако, как показало сравнение, некоторые товары выгоднее покупать в других магазинах по акциям. В любом случае, выбор за вами!

