Салат из баклажанов на каждый день: так же вкусно, как и просто и ингредиенты самые доступные на сегодня

Предлагаю вашему вниманию невероятно простой и вкусный салат, который у нас обожают летом и осенью. Он отлично сочетается с мясом, пастой и, конечно же, с молодой картошечкой!

Приготовление:

Секрет этого салата – в особой подготовке баклажанов:

  1. Баклажаны отвариваем в подсоленной воде с лавровым листом. Варим около 10 минут, пока они не станут мягкими.
  2. Готовые баклажаны аккуратно достаем и слегка отжимаем, используя две тарелки. Этот шаг важен, чтобы избавиться от лишней жидкости.
  3. Баклажаны очищаем от кожуры и нарезаем брусочками (или любой другой удобной для вас формой).
  4. Нарезаем свежие и сочные помидоры, салатный лук (он не такой острый, как обычный репчатый) и добавляем к баклажанам.
  5. Солим по вкусу, заправляем душистым ароматным подсолнечным маслом, тщательно перемешиваем.
  6. Украшаем салат свежей зеленью перед подачей.

Готово! Наслаждайтесь восхитительным вкусом лета!

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Лук салатный – 1 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Подсолнечное масло (ароматное)
  • Соль
  • Зелень для украшения (укроп, петрушка, кинза – на ваш вкус)

Экспертное уточнение:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат немного чеснока, пропущенного через пресс.
  • Вместо салатного лука можно использовать красный лук, предварительно замаринованный в уксусе с сахаром в течение 15-20 минут. Это придаст салату пикантность.
  • Помидоры лучше выбирать мясистых сортов, чтобы в салате было меньше жидкости.
  • С подсолнечным маслом отлично сочетается бальзамический уксус, добавьте его немного для интересной кислинки.
  • Не бойтесь экспериментировать с зеленью! К салату прекрасно подойдет базилик.
  • Для тех, кто любит острое, можно добавить немного острого перца.
  • Если вы хотите сделать салат более сытным, добавьте в него отварное яйцо, нарезанное кубиками.

Этот простой рецепт можно легко адаптировать под свои предпочтения! Приятного аппетита!

