Салат из баклажанов на каждый день: так же вкусно, как и просто и ингредиенты самые доступные на сегодня
- 14:05 4 сентября
Предлагаю вашему вниманию невероятно простой и вкусный салат, который у нас обожают летом и осенью. Он отлично сочетается с мясом, пастой и, конечно же, с молодой картошечкой!
Приготовление:
Секрет этого салата – в особой подготовке баклажанов:
- Баклажаны отвариваем в подсоленной воде с лавровым листом. Варим около 10 минут, пока они не станут мягкими.
- Готовые баклажаны аккуратно достаем и слегка отжимаем, используя две тарелки. Этот шаг важен, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Баклажаны очищаем от кожуры и нарезаем брусочками (или любой другой удобной для вас формой).
- Нарезаем свежие и сочные помидоры, салатный лук (он не такой острый, как обычный репчатый) и добавляем к баклажанам.
- Солим по вкусу, заправляем душистым ароматным подсолнечным маслом, тщательно перемешиваем.
- Украшаем салат свежей зеленью перед подачей.
Готово! Наслаждайтесь восхитительным вкусом лета!
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Лук салатный – 1 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Подсолнечное масло (ароматное)
- Соль
- Зелень для украшения (укроп, петрушка, кинза – на ваш вкус)
Экспертное уточнение:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат немного чеснока, пропущенного через пресс.
- Вместо салатного лука можно использовать красный лук, предварительно замаринованный в уксусе с сахаром в течение 15-20 минут. Это придаст салату пикантность.
- Помидоры лучше выбирать мясистых сортов, чтобы в салате было меньше жидкости.
- С подсолнечным маслом отлично сочетается бальзамический уксус, добавьте его немного для интересной кислинки.
- Не бойтесь экспериментировать с зеленью! К салату прекрасно подойдет базилик.
- Для тех, кто любит острое, можно добавить немного острого перца.
- Если вы хотите сделать салат более сытным, добавьте в него отварное яйцо, нарезанное кубиками.
Этот простой рецепт можно легко адаптировать под свои предпочтения! Приятного аппетита!
