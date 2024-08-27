В Усть-Цилемском районе Коми в деревне Степановская завершили ремонт подвесного моста

Фото администрации сельского поселения "Замежная"

В деревне Степановская Усть-Цилемского района завершился ремонт висячего пешеходного моста. Работы проводились в рамках проекта под названием "Народные инициативы". О результатах проекта официально сообщили в администрации сельского поселения Замежная. Таким образом, цели проекта направлены на обеспечение безопасного и удобного перемещения жителей деревни Степановская по мосту через реку Пижму.

Кроме того, необходимо отметить, что во время ремонта была усилена конструкция моста, уложен новый деревянный настил, а для повышения безопасности граждан обновили сетку рабица по всей протяженности моста.

Вдобавок, особое внимание было уделено входной части подвесного моста: здесь обновили деревянные трапы.