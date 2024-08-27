В Усть-Цилемском районе Коми в деревне Степановская завершили ремонт подвесного моста
- 13:16 27 августа
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- Инесса Богатая
В деревне Степановская Усть-Цилемского района завершился ремонт висячего пешеходного моста. Работы проводились в рамках проекта под названием "Народные инициативы". О результатах проекта официально сообщили в администрации сельского поселения Замежная.
Таким образом, цели проекта направлены на обеспечение безопасного и удобного перемещения жителей деревни Степановская по мосту через реку Пижму.
Кроме того, необходимо отметить, что во время ремонта была усилена конструкция моста, уложен новый деревянный настил, а для повышения безопасности граждан обновили сетку рабица по всей протяженности моста.
Вдобавок, особое внимание было уделено входной части подвесного моста: здесь обновили деревянные трапы.
Напомним также, что в Республике Коми работы по прокладке теплосетей завершены более чем на 70 процентов.