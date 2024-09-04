В Сыктывкаре пропала женщина с красными волосами
- 08:30 4 сентября
- 16+
- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре пропала 33-летняя Екатерина Семкова. Ориентировку на женщину предоставили в поисковом отряде Коми "Лиза Алерт".
По информации волонтеров, Екатерина Семкова выходила на связь 23 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Женщина обладает средним ростом (155 сантиметров), худощавым телосложением и красными окрашенными волосами. Карие глаза.
Одета была в синюю джинсовую куртку и голубые штаны. На ногах - кроссовки черного цвета.
Поисковики отдельно обращаются к водителям, что проезжали 23 августа 2024 года в период с 18:00 до 21:00 по улице Морозова в районе домов №100-112, с просьбой просмотреть видео с регистраторов или передать для просмотра волонтерам.
Граждан, кто владеет какой-либо актуальной информацией о Екатерине Семковой, также просят передать данные по номеру круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52 или 112.