В Сыктывкаре пропала женщина с красными волосами

Фото поискового отряда Коми "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре пропала 33-летняя Екатерина Семкова. Ориентировку на женщину предоставили в поисковом отряде Коми "Лиза Алерт". По информации волонтеров, Екатерина Семкова выходила на связь 23 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Женщина обладает средним ростом (155 сантиметров), худощавым телосложением и красными окрашенными волосами. Карие глаза.

Одета была в синюю джинсовую куртку и голубые штаны. На ногах - кроссовки черного цвета.

Поисковики отдельно обращаются к водителям, что проезжали 23 августа 2024 года в период с 18:00 до 21:00 по улице Морозова в районе домов №100-112, с просьбой просмотреть видео с регистраторов или передать для просмотра волонтерам.