В Коми приехала первая партия вакцины от гриппа
- 16:30 22 августа
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- Инесса Богатая
ФОТО ГОССОВЕТА КОМИ
В Коми поступила первая партия вакцины от гриппа, включающая более 100 тысяч доз. Вакцина предназначена как для детей, так и для взрослых. В скором времени препарат будет распределен по всем поликлиникам региона.
По мнению медиков, рост заболеваемости ожидается осенью, когда дети и студенты вернутся в школы, колледжи и университеты. Татьяна Безуглая, заместитель главного врача инфекционной больницы Коми, сообщила, что первые случаи заражения гриппом уже зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.
"Это свидетельствует о том, что грипп вскоре может добраться до нас", - отметила она в интервью "Коми Гор".
Кампания по вакцинации начнется в республике со следующей недели.