В Коми приехала первая партия вакцины от гриппа

В Коми поступила первая партия вакцины от гриппа, включающая более 100 тысяч доз. Вакцина предназначена как для детей, так и для взрослых. В скором времени препарат будет распределен по всем поликлиникам региона.

По мнению медиков, рост заболеваемости ожидается осенью, когда дети и студенты вернутся в школы, колледжи и университеты. Татьяна Безуглая, заместитель главного врача инфекционной больницы Коми, сообщила, что первые случаи заражения гриппом уже зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.