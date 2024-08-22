Кладу серебряные украшения в бутылку — через 1 минуту они сверкают чистотой: рабочий способ обновления драгоценностей
- 09:35 22 августа
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- Служба новостей
Не нужно посещать ювелирный салон.
Со временем серебро может потемнеть, покрыться налётом и утратить свой блеск. Данный процесс заставляет многих прятать свои серебряные кольца, серьги и цепочки в шкатулку и искать замену.
Однако, не стоит так поспешно принимать радикальные меры. Существует простой способ вернуть серебру его блеск и чистоту. Этот метод был описан в телеграм-канале «Хозяйка 21 века».
Для его реализации вам понадобится небольшая пластиковая бутылка, 2 столовые ложки риса, 2 столовые ложки соды, несколько капель средства для мытья посуды и 5 столовых ложек воды. Все эти компоненты следует поместить в бутылку.
После этого положите в бутылку серебряные украшения и тщательно встряхните её в течение одной минуты. Затем извлеките украшения и промойте их под проточной водой.
На удивление, серебро снова будет сиять, налёт и потемнение исчезнут. Даже цепочки с мелким плетением вернут себе первоначальную чистоту.
Объяснение: Серебряные украшения могут чернеть по разным причинам: в результате контакта с потом, из-за низкого качества изделия, взаимодействия с косметическими средствами или плохой экологии. В крупных городах серебро быстро темнеет под воздействием сероводорода, пишет progoroduhta.ru.