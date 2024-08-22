Кладу серебряные украшения в бутылку — через 1 минуту они сверкают чистотой: рабочий способ обновления драгоценностей

Не нужно посещать ювелирный салон. Со временем серебро может потемнеть, покрыться налётом и утратить свой блеск. Данный процесс заставляет многих прятать свои серебряные кольца, серьги и цепочки в шкатулку и искать замену.

Однако, не стоит так поспешно принимать радикальные меры. Существует простой способ вернуть серебру его блеск и чистоту. Этот метод был описан в телеграм-канале «Хозяйка 21 века».

Для его реализации вам понадобится небольшая пластиковая бутылка, 2 столовые ложки риса, 2 столовые ложки соды, несколько капель средства для мытья посуды и 5 столовых ложек воды. Все эти компоненты следует поместить в бутылку.

После этого положите в бутылку серебряные украшения и тщательно встряхните её в течение одной минуты. Затем извлеките украшения и промойте их под проточной водой.

На удивление, серебро снова будет сиять, налёт и потемнение исчезнут. Даже цепочки с мелким плетением вернут себе первоначальную чистоту.