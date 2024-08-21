В Коми деревне обнаружили тело мертвого мужчины

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Очередное кровавое убийство произошло в Коми. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Как следует из материалов дела, в ночь на 16 ноября 2023 года во время распития алкоголя житель Якши вступил в конфликт со своим товарищем. В какой-то момент разъяренный сельчанин вооружился ножом и нанес своему оппоненту удар в область живота. Вследствие полученной раны потерпевший скончался.

Суд первой инстанции приговорил агрессора к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный пытался обжаловать приговор в Верховном суде Коми, но и там решение суда предыдущей инстанции оставили без изменения. В ведомстве также уточнили, что приговор в законную силу пока не вступил.