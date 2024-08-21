В Печоре 85-летнего пенсионера на пешеходном переходе сбила иномарка

В Печоре иномарка сбила пожилого мужчину. Об дом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел вчера, 20 августа, около половины одиннадцатого утра. За рулем Hyundai Terracan находился 47-летний мужчина, что ехал по Печорскому проспекту от улицы Мира в сторону улицы Свободы. Напротив дома №41 по Печорскому проспекту водитель наехал на 85-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно направления движения автомобиля.