В Печоре 85-летнего пенсионера на пешеходном переходе сбила иномарка
- 09:00 21 августа
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- Татьяна Зубова
В Печоре иномарка сбила пожилого мужчину. Об дом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел вчера, 20 августа, около половины одиннадцатого утра. За рулем Hyundai Terracan находился 47-летний мужчина, что ехал по Печорскому проспекту от улицы Мира в сторону улицы Свободы. Напротив дома №41 по Печорскому проспекту водитель наехал на 85-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно направления движения автомобиля.
В результате аварии сбитый пенсионер получил ушиб правой руки. В Госавтоинспекции уточнили, что госпитализация пострадавшему не потребовалась.
Напомним, днем ранее в столице Коми в смертельной аварии погиб молодой мотоциклист. Мужчина 33 лет двигался по Октябрьскому проспекту. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в фонарный столб.