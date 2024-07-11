Сыктывкарец отсудил после конфликта с пожилым соседом 400 тысяч рублей
- 08:45 11 июля
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- Татьяна Зубова
Пресс-служба УФССП по Коми сообщила об окончании исполнительного производства по взысканию компенсации морального вреда, в результате причинения тяжкого вреда здоровью.
Как следует из материалов дела, происшествие состоялось в пригороде Сыктывкара. Пожилой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим молодым соседом и вонзил ему нож в область живота. Суд признал агрессора виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо тюремного срока, суд постановил взыскать с осужденного 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.
Пристав из ОСП по г. Сыктывкару № 1 провела работу по установлению имущественного положения должника и предприняла меры по списанию долга с его регулярных доходов. Выплаты производились за счет заработной платы и пенсии должника.
В итоге компенсацию морального вреда должник выплатил полностью. Исполнительный сбор в размере 28 тысяч рублей выделен в отдельное исполнительное производство.