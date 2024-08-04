Клещи в Коми снизили свою активность

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С начала сезона клещевой активности в Республике Коми наблюдается значительное снижение количества обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей. По данным управления Роспотребнадзора по Коми, за последнюю неделю, с 25 по 31 июля, количество пострадавших составило 72 человека, среди которых 18 детей. Это меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда количество укушенных составляло 94 человека.

Всего с начала сезона клещевой активности в медицинские учреждения Коми обратилось 3241 человек, из которых 544 были дети. Несмотря на уменьшение количества обращений за последние недели, общая цифра остается значительной. Специалисты напоминают о важности своевременного обращения за медицинской помощью при обнаружении укуса клеща.

На прошлой неделе было проведено 75 исследований клещей, среди которых в 16 случаях был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Это заболевание, также известное как болезнь Лайма, может иметь серьезные последствия для здоровья, если не принять своевременных мер. В связи с этим Роспотребнадзор продолжает проводить регулярные исследования и мониторинг клещей на наличие возбудителей инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор по Коми напоминает жителям о важности соблюдения профилактических мер для предотвращения укусов клещей. В период повышенной активности клещей рекомендуется носить закрытую одежду при нахождении на природе, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и своих близких на предмет наличия клещей. Особое внимание следует уделять детям, которые наиболее подвержены риску укусов.