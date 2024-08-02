На базе «Югыд Ва» сгорела вахтовка: водитель загнал горящий автомобиль в реку, но это не помогло

В социальных сетях житель Инты рассказал, что 27 июля на стоянке базы «Санавож» национального парка «Югыд Ва» загорелся вахтовый автомобиль. Огонь возник в салоне после сильного хлопка. В момент происшествия в машине не было пассажиров, а водителю, несмотря на то, что он пригнал горящую машину к реке, не удалось потушить пожар. Об этом сообщает БНК.

Подразделения из Инты не участвовали в ликвидации этого возгорания, но случай был зарегистрирован 1 августа. В результате пожара полностью сгорел автомобиль марки «Урал» на площади 26 квадратных метров. Причиной происшествия стала неисправность электрооборудования.