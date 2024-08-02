В Ухте потерпевшая в ДТП сама предстала перед судом

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Печоре за оскорбление оштрафовали местную жительницу, что устроила скандал после ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми. Мировым судьей Юбилейного судебного участка города Печоры рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оскорбление).

Инцидент произошел на парковке рядом с одним из магазинов города. Авто- леди, выходя из своей машины, задела рядом стоящий другой автомобиль. Владелица пострадавшего авто впала в ярость от случившегося. Она стала хамить и оскорблять своего оппонента, пренебрегая общепринятыми нормами нравственности, морали и элементарными правилами поведения.

Женщина выразила в адрес пострадавшей оскорбительные слова в неприличной форме, что унизило ее честь и достоинство. За данные действия нарушительнице назначили штраф в размере три тысячи рублей.