В Ухте спасатели с помощью звука вывели мужчину из леса, который собирал ягоды и потерялся
- 22:45 31 июля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
30 июля аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета по делам ГО и ЧС из Ухты отправился на поисково-спасательную операцию. Об этом сообщает Комиинформ.
В этот день пара поехала собирать ягоды в лес недалеко от 40-го километра трассы Ухта-Троицко-Печорск. В какой-то момент женщина обнаружила, что её муж пропал, и не смог найти выход на дорогу. Она сразу же сообщила об этом в спасательную службу.
Спасатели прибыли на место в 12:00 и с помощью звуковых сигналов помогли мужчине 1955 года рождения найти путь. Операция по его спасению завершилась к 15 часам.