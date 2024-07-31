В Ухте спасатели с помощью звука вывели мужчину из леса, который собирал ягоды и потерялся

30 июля аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета по делам ГО и ЧС из Ухты отправился на поисково-спасательную операцию. Об этом сообщает Комиинформ.

В этот день пара поехала собирать ягоды в лес недалеко от 40-го километра трассы Ухта-Троицко-Печорск. В какой-то момент женщина обнаружила, что её муж пропал, и не смог найти выход на дорогу. Она сразу же сообщила об этом в спасательную службу.