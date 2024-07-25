Где в Коми можно заработать больше 200 тысяч рублей

Аналитики Headhunter провели исследование, и определили людям каких профессий чаще других предлагают высокую оплату труда. Исходя из этих исследований аналитик составили рейтинг реальных вакансий.

Так, на сегодняшний день средняя зарплата на hh.ru в Коми выросла до 58, 7 тысяч рублей, что на 7, 6 тысяч рублей меньше средней зарплаты по России, но на 14, 2 тысячи рублей выше, чем летом прошлого года в этом же регионе. Кроме этого, в республике увеличились и максимальные зарплаты. Уже в первые дни июля работодатели разместили более сотни вакансий, предлагая потенциальным сотрудникам доход от 280 тысяч рублей, что в пять раз больше показателя июля прошлого года.