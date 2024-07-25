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Где в Коми можно заработать больше 200 тысяч рублей

Где в Коми можно заработать больше 200 тысяч рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Аналитики Headhunter провели исследование, и определили людям каких профессий чаще других предлагают высокую оплату труда. Исходя из этих исследований аналитик составили рейтинг реальных вакансий.

Так, на сегодняшний день средняя зарплата на hh.ru в Коми выросла до 58, 7 тысяч рублей, что на 7, 6 тысяч рублей меньше средней зарплаты по России, но на 14, 2 тысячи рублей выше, чем летом прошлого года в этом же регионе. Кроме этого, в республике увеличились и максимальные зарплаты. Уже в первые дни июля работодатели разместили более сотни вакансий, предлагая потенциальным сотрудникам доход от 280 тысяч рублей, что в пять раз больше показателя июля прошлого года.

В настоящее время большинство высокооплачиваемых вакансий (от 280 тысяч рублей и выше) предлагают местные компании, занимающиеся в нефтегазовой отрасли, торговле, тяжелом машиностроении, а также строительном бизнесе.

Специалисты hh.ru предоставили рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в Коми в июле:

Сварщик, до 520 000 ₽ на руки;

Врач стоматолог детский, от 360 000 ₽ на руки;

Монтажник фасада/каменщик, от 350 000 ₽ на руки;

Инженер ПТО, от 320 000 ₽;

Сварщик на производство, до 384 600 ₽ на руки;

Моторист цементировочного агрегата, от 270 000 ₽;

Инженер-энергетик 1 категории, до 338 251 ₽;

Слесарь-ремонтник, до 331 800 ₽;

Машинист буровой установки, от 250 000 ₽ на руки;

Электромонтер по обслуживанию вахтового городка, от 250 000 ₽ на руки;

Слесарь по ремонту спецтехники, до 316 800 ₽ на руки;

Оператор цементировочного звена, от 240 000 ₽;

Программист 1С, до 320 000 ₽;

Монтажник на производство, до 312 000 ₽ на руки;

Стоматолог-терапевт, до 400 000 ₽ на руки.

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