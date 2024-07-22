Зелень больше не морожу и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу, хранится годами
- 21:30 22 июля
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- Служба новостей
Для заготовки на зиму укропа, петрушки, базилика и другой зелени используют различные способы. Оригинальную идею подсказали авторы телеграм-канала «Простые Хитрости».
Они рассказали, как сохранить зелень на зиму в виде ароматной приправы. Этот метод стоит опробовать.
Вам понадобится:
- 100 грамм укропа;
- 100 грамм петрушки;
- 2−3 зубчика чеснока;
- 50 грамм крупной морской соли
Ход приготовления:
Зелень моем и просушиваем. Отправляем в блендер укроп, петрушку, чеснок и измельчаем.
Выкладываем массу на противень, застеленный пергаментом и сушим при температуре 150 градусов. Зелень будет готова, когда из неё испарится вся влага.
Получившийся брикет остужаем и снова пробиваем в блендере. Перекладываем заготовку в банку с крышкой.
Эта универсальная ароматная приправа может храниться годами и украсить любое блюдо, сообщает портал "Хибины".
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