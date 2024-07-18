В Коми судебного пристава обвиняют в подделке документов и превышении должностных полномочий

В Республике Коми ведется расследование по уголовному делу, связанному с судебным приставом-исполнителем, который обвиняется в превышении служебных полномочий и подделке документов. Согласно информации Следственного комитета, вместо выполнения своих обязанностей по выявлению и изъятию имущества должника, пристав сфальсифицировала официальные бумаги, включая подписи свидетелей.

Региональные управления ФСБ и ФССП предоставили материалы для этого расследования. Подделка документов нарушила права взыскателей и поставила под угрозу законные интересы граждан и организаций. Следственные органы активно собирают доказательства и выясняют все обстоятельства дела, включая проверку на наличие возможных соучастников.