В Коми с начала 2024 года у четырех жителей республики выявили клещевой вирусный энцефалит

В первом полугодии 2024 года в Республике Коми зарегистрированы четыре случая клещевого энцефалита, который может вызвать серьезные неврологические осложнения. Сезон активности клещей начался рано, и к медикам обратились 2928 человек, укушенных клещами, среди них 496 детей. Также за последнюю неделю выявлено 49 случаев боррелиоза и два случая моноцитарного анаплазмоза у клещей.

Для предотвращения инфекций Роспотребнадзор рекомендует носить закрытую одежду, использовать репелленты и проверять тело на наличие клещей. В случае укуса, важно немедленно обращаться за медицинской помощью. Вакцинация остаётся эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита.