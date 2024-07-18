В Коми с начала 2024 года у четырех жителей республики выявили клещевой вирусный энцефалит
- 10:00 18 июля
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- Инесса Богатая
В первом полугодии 2024 года в Республике Коми зарегистрированы четыре случая клещевого энцефалита, который может вызвать серьезные неврологические осложнения. Сезон активности клещей начался рано, и к медикам обратились 2928 человек, укушенных клещами, среди них 496 детей. Также за последнюю неделю выявлено 49 случаев боррелиоза и два случая моноцитарного анаплазмоза у клещей.
Для предотвращения инфекций Роспотребнадзор рекомендует носить закрытую одежду, использовать репелленты и проверять тело на наличие клещей. В случае укуса, важно немедленно обращаться за медицинской помощью. Вакцинация остаётся эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита.
Здравоохранительные органы Коми продолжают мониторить активность клещей и информировать население о мерах предосторожности. Жителям региона рекомендуется принимать все необходимые меры для защиты здоровья.
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