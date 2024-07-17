В поездах это делать теперь запрещено — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024
- 00:00 18 июля
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- Служба новостей
С началом летнего сезона, когда множество россиян планируют свои отпуска, особо важно обратить внимание на новые правила, вступившие в силу осенью прошлого года и актуальные для путешественников в сезоне-2024.
Правила размещения в поездах
Первое значительное изменение касается использования нижних полок пассажирами, располагающимися на верхних местах. Новый регламент требует, чтобы каждый пассажир занимал свою полку. В то же время введены строго определенные временные рамки для использования нижних полок:
- Для приема пищи: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.
- Для обеда: с 12:00 до 15:00.
Эти изменения были введены вследствие многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, испытывавших затруднения с доступом к столу.
Правила использования гаджетов
Также изменены правила касательно использования электронных устройств:
- Запрещено громко слушать музыку или использовать устройства на максимальной громкости.
- Проведение музыкальных репетиций и занятий запрещается.
Рекомендации по приобретению билетов
Чтобы избежать неприятных ситуаций, рекомендуется заранее приобретать билеты на летние маршруты. Продажа билетов открывается за 90 дней до отправления поезда. Задержка с покупкой может привести к отсутствию свободных мест на нужные даты и вынужденной отмене поездки.
Дополнительные ограничения
Помимо основных правил, в поездах РЖД действуют и другие ограничения:
- Перевозка домашних животных возможна только при наличии специальных документов и контейнеров.
- Курение во всех вагонах и тамбурах строго запрещено.
- Громоздкие сумки или чемоданы нельзя оставлять в проходах.
- Употребление алкоголя разрешено лишь в ресторанах и вагонах-барах.
Соблюдая эти правила, пассажиры смогут сделать свою поездку более комфортной и приятной. Нарушение установленных норм может привести к предупреждению, штрафу или высадке из поезда, сообщает progoroduhta.ru.
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