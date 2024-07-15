Не спешите выбрасывать старую зубную щетку: 7 идей применения в быту

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Вторая жизнь предмета гигиены с пользой для дома Зубную щетку рекомендуется менять примерно раз в три месяца. Когда срок службы подходит к концу, ее можно выбросить в мусорное ведро, но есть и другой вариант — найти ей новое применение в быту. В этой статье мы расскажем, для чего можно использовать старые зубные щетки, пишет dom.mail.ru.

1. Одежда и обувь

Если необходимо очистить испачканную обувь или оттереть пятно с любимой футболки, старая зубная щетка может пригодиться лучше всего. Загрязнение нужно замочить с пятновыводителем и потереть проблемное место мягкой щеткой. Для обуви из кожи также подойдет щетка с мягкой щетиной, а для очищения подошвы — жесткая щетка.

2. Межплиточные швы

Со временем стыки между плиток могут потемнеть или пожелтеть, на них также появляется плесень и пятна, а обычной губкой очистить их трудно. Следует смочить щетку водой, нанести чистящий порошок или пищевую соду на щетину и тщательно пройтись по стыкам.

3. Велосипедная цепь

Чтобы очистить велосипедную цепь, используйте старую зубную щетку. Для начала следует пройтись сухой щетиной по всей поверхности цепиисточник: Lectric

Чтобы накопившиеся на цепи грязь и мусор не мешали правильной работе велосипеда, можно прибегнуть к помощи зубной щетки. Для начала следует пройтись сухой щетиной по всей поверхности цепи, а затем смочить ее в средстве WD-40 и потереть еще раз.

4. Овощи и фрукты

Для тщательного очищения корнеплодов от земли можно также использовать щетку с жесткой щетиной. Достаточно смочить ее водой и потереть кожуру овощей — так грязь легче отойдет с картофеля, моркови и свеклы. Для очищения фруктов и ягод например, клубники стоит использовать щетку с мягкой щетиной.

5. Кухонная утварь

Разделочную доску и металлическую терку не так просто почистить губкой или железной мочалкой. Щетка сможет тщательнее оттереть фактурную поверхность деревянной доски и убрать остатки продуктов со стороны терки, где находятся шипы.

6. Ювелирные украшения

Начищенное до блеска кольцо с драгоценным камнем надето на палец. Необходимо смешать зубную пасту с небольшим количеством нашатырного спирта, нанести на украшения и потереть поверхностьисточник: AP 2023. Щетка способна не только очищать от грязи, но и придавать блеск золотым и серебряным украшениям. Для этого необходимо смешать зубную пасту с небольшим количеством нашатырного спирта, нанести на украшения и потереть поверхность с помощью зубной щетки. Затем смыть смесь пасты и нашатыря водой и насухо вытереть изделия мягкой тряпкой.

7. Рисование

Инструмент для чистки зубов может стать еще и приспособлением для рисования. Стоит обмакнуть щетку и побрызгать краской на лист. Так получится создать эффект падающего снега или дождя, салюта, звездного неба и т. д. Еще с помощью широкой поверхности и длинных щетинок щетки удобно прорисовывать листья, лепестки цветов и ветви ели.