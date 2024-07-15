Белоснежная подошва за 1 гениальный лайфхак работает даже на старых кроссовках - покорил соцсети

Кроссовки с белой подошвой стали неотъемлемой частью современного гардероба, однако поддержание их чистоты в условиях непредсказуемой погоды может быть действительно сложной задачей. Дождь и грязь быстро превращают аккуратную обувь в неухоженную, но не спешите расставаться с любимой парой.

Существует надежный и эффективный способ вернуть вашим кроссовкам первозданный вид без посещения химчистки. Вам поможет меламиновая губка, известная своими чудодейственными свойствами в уборке. Этот недорогой и доступный инструмент проявил свою эффективность не только в домашнем хозяйстве, но и в уходе за обувью.