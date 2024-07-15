Белоснежная подошва за 1 гениальный лайфхак работает даже на старых кроссовках - покорил соцсети
- 11:05 15 июля
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- Служба новостей
Кроссовки с белой подошвой стали неотъемлемой частью современного гардероба, однако поддержание их чистоты в условиях непредсказуемой погоды может быть действительно сложной задачей. Дождь и грязь быстро превращают аккуратную обувь в неухоженную, но не спешите расставаться с любимой парой.
Существует надежный и эффективный способ вернуть вашим кроссовкам первозданный вид без посещения химчистки. Вам поможет меламиновая губка, известная своими чудодейственными свойствами в уборке. Этот недорогой и доступный инструмент проявил свою эффективность не только в домашнем хозяйстве, но и в уходе за обувью.
Процесс очистки подошвы кроссовок при помощи меламиновой губки удивительно прост. Для начала необходимо смочить губку водой, затем хорошо отжать её и приступить к чистке. При этом вам не нужны дополнительные моющие средства — меламиновая губка справляется с загрязнениями самостоятельно, действуя по принципу ластика.
Особенно стоит обратить внимание на участки с застарелыми пятнами. Приложив немного усилий, вы заметите, как губка буквально "стирает" грязь. По отзывам пользователей, на чистку одной пары уходит всего 10-15 минут, после чего ваши кроссовки вновь будут выглядеть как новые, пишет ussurmedia.ru.
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