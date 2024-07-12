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В Прилузье перевернулся бензовоз

В Прилузье перевернулся бензовозУГИБДД МВД по Коми

В Прилузье произошло опрокидывание бензовоза. Инцидент, согласно данным управления ГИБДД по Коми, случился 11 июля в 8: 30 утра. Водитель направлялся из Сыктывкара в сторону Кирова на грузовом автомобиле. На 604-м километре автодороги "Вятка" он утратил контроль над транспортным средством, съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели из отряда "Спас-Коми" города Сыктывкара. Они помогли водителю выбраться из машины и передали его врачам скорой помощи.

В результате аварии водитель получил вывих правой ключицы и порезанные раны на правой голени. Госпитализация ему не потребовалась. Благодаря использованию ремня безопасности удалось избежать более серьезных травм.

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