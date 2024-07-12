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В Койгородском районе Коми 16-летний подросток на питбайке вылетел под колеса иномарки

В Койгородском районе Коми 16-летний подросток на питбайке вылетел под колеса иномаркиФото Управления Госавтоинспекции РК

В Койгородском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, в результате которого он пострадал. Авария случилась по вине 16-летнего мальчика, которые ехал на питбайке и не уступил дорогу "Рено". В результате столкновения подросток получил множество травм и переломов.

По информации управления ГАИ по республике, происшествие случилось 11 июля в 15: 40. Водитель питбайка марки "Kayo", двигаясь по улице Центральной в сторону Койдина, столкнулся с автомобилем "Renault Fluence" возле дома №13, не уступив дорогу.

В результате аварии у подростка зафиксировали медики закрытый перелом левой ноги и закрытую черепно-мозговую травму. Юного мотоциклиста доставили в больницу.

43-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, испытала острую реакцию на стресс.

По данным дорожной полиции, в отношении несовершеннолетнего, не имеющего водительских прав, были составлены административные протоколы.

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