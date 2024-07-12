В Сыктывкаре большинство родителей не знают паролей от смартфонов своих детей

Родители учеников младших классов чаще всего знают пароль от смартфонов своих детей, в отличие от родителей подростков. В исследовании сервиса Superjob участвовали респонденты из Сыктывкара, у которых есть дети в возрасте от 6 до 17 лет.

В Сыктывкаре большинство родителей детей в возрасте от 6 до 11 лет осведомлены о пароле, установленном на смартфоне их ребенка: 70% родителей мальчиков и 72% родителей девочек. Некоторые дети вообще не используют защиту или же обходятся кнопочным телефоном. При этом 24% родителей мальчиков и 21% родителей девочек не владеют информацией о пароле.