В Сыктывкаре большинство родителей не знают паролей от смартфонов своих детей
- 12:45 12 июля
- 6+
- Инесса Богатая
Родители учеников младших классов чаще всего знают пароль от смартфонов своих детей, в отличие от родителей подростков. В исследовании сервиса Superjob участвовали респонденты из Сыктывкара, у которых есть дети в возрасте от 6 до 17 лет.
В Сыктывкаре большинство родителей детей в возрасте от 6 до 11 лет осведомлены о пароле, установленном на смартфоне их ребенка: 70% родителей мальчиков и 72% родителей девочек. Некоторые дети вообще не используют защиту или же обходятся кнопочным телефоном. При этом 24% родителей мальчиков и 21% родителей девочек не владеют информацией о пароле.
По мере взросления детей все больше родителей заявляют, что не знают пароль от их устройств. Так, среди родителей сыновей и дочерей в возрасте 12—14 лет этот процент составляет 59% и 56% соответственно. Когда ребенку исполняется 15 и более лет, доля неосведомленных родителей увеличивается до 75% и 81%.
Стоит отметить, что в возрасте 6—11 лет родители чаще следят за дочерьми, а в подростковом возрасте — за сыновьями.
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