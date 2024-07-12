В Троицко-Печорском районе Коми горит лес

В Троицко-Печорском районе во время авиационного мониторинга был выявлен лесной пожар, информация об этом размещена на интернет-платформе ИАС "Лесные пожары".

Возгорание произошло в результате удара молнии и охватило площадь в 500 квадратных метров. Пожар находится в 28 километрах от поселка Якша, но его тушение пока не началось.