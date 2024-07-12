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В Троицко-Печорском районе Коми горит лес

В Троицко-Печорском районе Коми горит лесФото из архива "Про Город"

В Троицко-Печорском районе во время авиационного мониторинга был выявлен лесной пожар, информация об этом размещена на интернет-платформе ИАС "Лесные пожары".

Возгорание произошло в результате удара молнии и охватило площадь в 500 квадратных метров. Пожар находится в 28 километрах от поселка Якша, но его тушение пока не началось.

За последние сутки удалось ликвидировать три лесных пожара. Два из них случились в Троицко-Печорском районе на расстоянии 15 и 20 километров от поселка Русаново, и вместе они занимали площадь в 2, 2 гектара. Их тушение было завершено сегодня, 11 июля, во второй половине дня с интервалом в несколько часов.

Третий пожар был потушен в Печорском районе из-за неосторожности местных жителей. Очаг возгорания находился в 6 километрах от деревни Усть-Лыжа, и тушением занимались четыре пожарных.

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