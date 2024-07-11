Пострадавших при утечке газа в Инте доставили в КРКБ

Пострадавших при утечке газа на буровой установке в Инте доставили в Республиканскую клиническую больницу Коми. Глава региона Владимир Уйба сообщил в своем канале в Telegram, что для их транспортировки был задействован санитарный авиационный борт.

Случай произошел 10 июля в 10 километрах от дороги, ведущей к водоводу, во время планового капитального ремонта скважины. Пострадали несколько сотрудников, из которых пятеро были госпитализированы.