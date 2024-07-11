Пострадавших при утечке газа в Инте доставили в КРКБ
- 22:30 11 июля
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- Олег Помидоров
Пострадавших при утечке газа на буровой установке в Инте доставили в Республиканскую клиническую больницу Коми. Глава региона Владимир Уйба сообщил в своем канале в Telegram, что для их транспортировки был задействован санитарный авиационный борт.
Случай произошел 10 июля в 10 километрах от дороги, ведущей к водоводу, во время планового капитального ремонта скважины. Пострадали несколько сотрудников, из которых пятеро были госпитализированы.
Минздрав Коми оперативно связался с Федеральным центром медицины катастроф для получения консультаций. Троим пострадавшим назначено амбулаторное лечение, один пациент остается в стационаре, а другой находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, но медики отмечают положительные изменения.
Буровая скважина приведена в безопасное состояние, все работы временно приостановлены, проводится проверка.
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