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Пострадавших при утечке газа в Инте доставили в КРКБ

Пострадавших при утечке газа в Инте доставили в КРКБФото из архива "Про Город"

Пострадавших при утечке газа на буровой установке в Инте доставили в Республиканскую клиническую больницу Коми. Глава региона Владимир Уйба сообщил в своем канале в Telegram, что для их транспортировки был задействован санитарный авиационный борт.

Случай произошел 10 июля в 10 километрах от дороги, ведущей к водоводу, во время планового капитального ремонта скважины. Пострадали несколько сотрудников, из которых пятеро были госпитализированы.

Минздрав Коми оперативно связался с Федеральным центром медицины катастроф для получения консультаций. Троим пострадавшим назначено амбулаторное лечение, один пациент остается в стационаре, а другой находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, но медики отмечают положительные изменения.

Буровая скважина приведена в безопасное состояние, все работы временно приостановлены, проводится проверка. 

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