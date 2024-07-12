Омоложение пионов: почему вторая половина августа и весь сентябрь являются благоприятным временем

Когда заниматься омоложением пионов

Пионы – это роскошные и нежные цветы, которые символизируют красоту и процветание. Если вы хотите освежить свой сад или добавить изысканности в интерьер, обратите внимание на вторую половину августа и весь сентябрь. Именно в этот период омолаживание пионов даст наилучшие результаты.

Новые побеги

Омоложение пионов – это не просто возможность создать великолепный вид и насладиться их удивительным ароматом. Это также процесс, который улучшает здоровье растения и продлевает его жизнь. В результате омолаживания пионы образуют новые побеги, которые становятся более сильными и устойчивыми к неблагоприятным факторам окружающей среды.