Вода во вред: правда ли, что нельзя часто поливать помидоры
- 07:15 12 июля
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- Служба новостей
Начинающим огородникам часто кажется, что чем чаще поливать растения, тем лучше. Однако в случае с томатами эта тактика не работает. Родина томатов — жаркая Южная Америка, поэтому они отлично растут при теплой и сухой погоде. В то же время корневая система растений должна получать достаточное количество влаги, а верхняя часть не должна пересыхать. При нехватке воды томаты сворачивают листья и желтеют.
Наш постоянный эксперт, опытный огородник Евгений Новоселов, согласен с тем, что частый полив томатам не полезен.
— Чрезмерное увлажнение может привести к потере завязей у томатов, а также способствует развитию фитофтороза и вершинной гнили. Кроме того, избыток воды ухудшает вкусовые качества томатов, делая их мякоть водянистой, а плоды могут треснуть из-за быстрой набора влаги, — поясняет Евгений Новоселов.
Он рекомендует поливать томаты редко, но обильно. Растениям в открытом грунте требуется обильный полив 1–2 раза в неделю, при этом на каждый куст следует выделять не менее 5 литров воды. Важно, чтобы листья, цветы и плоды томатов оставались сухими. Воду нужно подавать под корень средним или маленьким напором, чтобы не размывать землю.
Томаты хорошо переносят жару, если земля вокруг них достаточно влажная и прохладная. Для правильного развития корней необходимо периодически рыхлить почву в лунке. После каждого полива делать это не обязательно; достаточно присыпать землю вокруг растения мульчей, например, соломой или сеном. Это поможет предотвратить испарение влаги и пересыхание земли, сообщает kubnews.ru.
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