Вода во вред: правда ли, что нельзя часто поливать помидоры

Начинающим огородникам часто кажется, что чем чаще поливать растения, тем лучше. Однако в случае с томатами эта тактика не работает. Родина томатов — жаркая Южная Америка, поэтому они отлично растут при теплой и сухой погоде. В то же время корневая система растений должна получать достаточное количество влаги, а верхняя часть не должна пересыхать. При нехватке воды томаты сворачивают листья и желтеют.

Наш постоянный эксперт, опытный огородник Евгений Новоселов, согласен с тем, что частый полив томатам не полезен.