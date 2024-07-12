Клещи забьются в конвульсиях от этого запаха: достаточно нескольких капель простейшего средства

Весной, когда природа оживает, активизируются не только растения и животные, но и различные паразиты, в том числе клещи. Эти маленькие насекомые могут представлять серьезную угрозу для человека, так как они являются переносчиками различных заболеваний. Поэтому важно знать, как защитить себя от их укусов.

Один из способов отпугнуть клещей, о котором рассказал автор дзен-канала "Большое Хозяйство", заключается в использовании запаха, который им не нравится. Одним из таких запахов является гвоздика, широко известная как пряность. Эфирное масло гвоздики можно нанести на кожу и одежду перед выходом на природу. Этот аромат приятен и незаметен для человека, но клещи его не выносят.