Пенсии повысятся, указ уже подписан: Голикова назвала новый размер выплат пенсионерам
- 03:07 12 июля
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- Служба новостей
Эта информация стала предметом обсуждения после обнародования проекта бюджета с предложениями по увеличению выплат.
Условия получения страховой пенсии по возрасту:Возрастные требования: для женщин пенсионный возраст установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет, но эти нормы вступят в силу только с 2028 года. В настоящее время действует переходный период.
Трудовой стаж: минимальный необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию в текущем году составляет 14 лет, в следующем году этот показатель увеличится до 15 лет.
Индивидуальный пенсионный коэффициент: в настоящее время ИПК для выхода на пенсию равен 25,8 баллам, а по планам на 2024 год он возрастёт до 28,2 баллов, пишет ko44.ru.
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