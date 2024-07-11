Что делать водителю в условиях глушения GPS
- 00:20 12 июля
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- Служба новостей
Если сигнал теряется, водитель обнаруживает некорректное определение своего местоположения или сообщение об ошибке на экране навигатора.
Некоторые GPS-навигаторы имеют индикаторы, отображающие количество спутников, с которыми устройство взаимодействует. Если число спутников сокращается или достигает нуля, это свидетельствует о потере сигнала.
Чтобы правильно построить маршрут в условиях помех в GPS, следует отключить навигационный приемник в настройках смартфона.
После этого включается функция LBS, которая позволяет получать данные о местоположении через Wi-Fi и GSM. LBS — технология определения геолокации пользователя на основе силы сигнала сотовой сети методом триангуляции. Это одна из первых технологий навигации, используемая даже в неблагоприятных условиях, например, в закрытых помещениях или подземных туннелях.
Даже без GPS онлайн-карты будут загружаться, поскольку для этого нужен лишь мобильный интернет, а местоположение будет определяться на базе вышек сотовых операторов, независимо от SIM-карты в устройстве.
Такой метод геолокации менее точен, чем GPS, однако он вполне подходит для навигации — особенно в городских условиях благодаря высокой плотности базовых станций и Wi-Fi точек.
Также существуют специализированные системы мониторинга транспорта — в автомобиль устанавливаются трекеры, поддерживающие пять навигационных систем: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS. Даже при возможных помехах одной или нескольких систем, навигационное оборудование продолжает получать сигналы и передавать их в специальное программное обеспечение. Алгоритмы анализируют данные от всех спутников, выявляют и исключают неверные координаты, сравнивают их с информацией от инерционных датчиков оборудования и устанавливают точное местоположение автомобиля, пишет pravda.ru.
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