В Сыктывкаре спасатели вытащили из Сысолы двоих детей: они начали тонуть

В Сыктывкаре спасли двух подростков, которые купались в реке Сысола. Об инциденте сообщили в городской администрации.

Молодые ребята, которым 14 и 15 лет, захотели поплавать, но переоценили свои возможности. Они отплыли на глубину и начали тонуть. К счастью, спасатели успели подоспеть вовремя и вытащили их из воды.