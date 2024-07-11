В Сыктывкаре спасатели вытащили из Сысолы двоих детей: они начали тонуть
- 14:45 11 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре спасли двух подростков, которые купались в реке Сысола. Об инциденте сообщили в городской администрации.
Молодые ребята, которым 14 и 15 лет, захотели поплавать, но переоценили свои возможности. Они отплыли на глубину и начали тонуть. К счастью, спасатели успели подоспеть вовремя и вытащили их из воды.
В тот же день, 9 июля, чуть не утонула 50-летняя женщина около Краснозатонского моста. Она попыталась переплыть Сысолу второй раз, но неожиданно утратила силы.
Напомним, на реке Ижма утонули двое мужчин. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Погибшие катались на моторной лодке, в один момент судно, по случайности, уплыло. Мужчины не смогли доплыть до берега и утонули.
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