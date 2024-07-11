В Коми в реке Ижма утонули двое мужчин
- 14:15 11 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В поселке Усть-Ухта в Сосногорском районе Республики Коми утонули двое мужчин. Трагедия случилась на реке Ижма.
Предполагается, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхали в моторной лодке на воде. В какой-то момент они оказались за бортом, а включенная лодка отплыла от них.
Итогом стало то, что отдыхающие не смогли доплыть до берега и утонули. Местные жители обнаружили тела утонувших. Первое тело нашли 10 июля, а второе – утром 11 июля, оно было унесено течением на 20 километров.
На место происшествия прибыл Ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС.
Напомним, в Сыктывкаре открылся санкицонированный пляж в местечке Кируль. На месте ежедневно дежурят спасатели. Место оборудовано для купания.
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