В Коми в реке Ижма утонули двое мужчин

Фото из архива "Про Город"

В поселке Усть-Ухта в Сосногорском районе Республики Коми утонули двое мужчин. Трагедия случилась на реке Ижма.

Предполагается, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхали в моторной лодке на воде. В какой-то момент они оказались за бортом, а включенная лодка отплыла от них.