Теперь с июля на выезде из города будут отбирать автомобили: водителей ждет неожиданный сюрприз

Фото из архива "Про Города"

Машину потом вернуть будет крайне сложно С июля в России начнутся масштабные рейды по выявлению водителей-должников. В этих мероприятиях примут участие сотрудники автоинспекции, судебные приставы и налоговые органы.

Уже на ближайших выходных дороги будут подвержены тщательным проверкам. Посты контроля установят на выездах из городов, чтобы охватить максимально возможное количество водителей. Специальные устройства будут сверять номера автомобилей с базами данных должников.

Если номер автомобиля будет найден в базе должников, машину остановят, и водителю предложат оплатить долг на месте. В случае отказа или невозможности погашения задолженности, автомобиль может быть арестован и изъят. В Омской области уже были случаи, когда машины конфисковывали у владельцев с многомиллионными задолженностями.

Изъятые автомобили отправляют на штрафстоянку. Чтобы вернуть свою машину, необходимо полностью погасить задолженность. Если долги не будут оплачены, автомобиль будет продан на аукционе для покрытия долгов.

Эксперты отмечают, что изъятие автомобиля может стать серьезным ударом для многих водителей. Автомобиль часто является единственным средством передвижения и необходим для работы.

Эти меры направлены на то, чтобы мотивировать водителей-должников своевременно оплачивать свои долги. Массовые рейды с участием различных контрольных органов демонстрируют новый подход государства к решению проблемы накопившихся долгов граждан. Водителям следует подготовиться к жестким мерам, чтобы избежать неприятных последствий, пишет progorod58.ru.