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Никогда не замораживаю зеленый лук, а использую этот метод: вкус и аромат сохраняются на всю зиму

Никогда не замораживаю зеленый лук, а использую этот метод: вкус и аромат сохраняются на всю зимуfreepik.com

Каждый дачник ждёт лета, чтобы лакомиться свежими фруктами и овощами со своего огорода. Особенно зеленым луком, который можно добавлять во множество блюд. Но порой хозяйки задумываются: как сохранить урожай этой культуры подольше, сообщает портал hibiny.ru.

Самым простым и всем известным способом является заморозка. Однако стоит помнить, что замораживать лук нужно сухим, чтобы он не потерял своего аромата и структуры. Поэтому перед нарезкой и заморозкой хорошо просушите зелень.

Еще один способ — закрутка в банки. Для приготовления понадобится лук, соль, растительное рафинированное масло и уксус (9%). На килограмм нарезанной зелени берем 100 мл масла, столовую ложку соли и только же уксуса.

Затем смесь нужно перемешать и закрыть в стерилизованные банки. Такой способ позволяет сохранить аромат и вкус зелёного лука, который можно добавлять в салаты и другие блюда в течение всей зимы.

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