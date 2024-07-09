В Коми врач районной больницы чуть не убил пациентку, поставив ей неправильный диагноз

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего хирурга Корткеросской центральной районной больницы. Врача обвиняют в оказании некачественных медицинских услуг, угрожающих жизни и здоровью детей младше шести лет. Об этом сообщает следственный комитет по региону.

В мае 2023 года в больницу доставили девочку, родившуюся в 2018 году, с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной при падении с велосипеда. Врач поставил ей неправильный диагноз, затем некачественно обработал раны, назначил неправильное лечение и выписал пациентку. Позже девочку экстренно госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу для получения профессиональной помощи.