В Коми врач районной больницы чуть не убил пациентку, поставив ей неправильный диагноз
- 21:15 9 июля
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- Инесса Богатая
В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего хирурга Корткеросской центральной районной больницы. Врача обвиняют в оказании некачественных медицинских услуг, угрожающих жизни и здоровью детей младше шести лет. Об этом сообщает следственный комитет по региону.
В мае 2023 года в больницу доставили девочку, родившуюся в 2018 году, с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной при падении с велосипеда. Врач поставил ей неправильный диагноз, затем некачественно обработал раны, назначил неправильное лечение и выписал пациентку. Позже девочку экстренно госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу для получения профессиональной помощи.
По результатам следствия установлено, что врач совершил ошибки при обследовании и лечении, подвергнув ребенка опасности. Уголовное дело передано в суд.
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